ジシバリ 5月19日、岡山市北区で撮影した黄色いジシバリの花です。 春から初夏に咲くジシバリの花は、形はタンポポのようですが、サイズはふたまわりほど小さく直径は2cm余りです。日本全国に自生し、岡山県でも、草地や道端、林のふちや田の畔など、さまざまな場所で見ることができます。 ところで、「ジシバリ」という不思議な名前ですが、これは、まるで「地面をしばる」ように茎を這わせることに由来しています。