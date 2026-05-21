◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）伝統のクラシックでＪＲＡ・Ｇ１初制覇に挑む。牧浦充徳調教師（５１）＝栗東＝は、樫の晴れ舞台にアメティスタを送り出す。デビュー前から「跳びがきれいで、フットワークが良かった」と光るものを感じてきたキタサンブラック産駒だ。前走のフラワーＣ（４着）は直線入り口で不利があったが、ゴール前で力強く差し込んできた。「もっとスムーズだったら