アイドルグループ＝LOVEの野口衣織（26）が21日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と草間リチャード敬太（30）関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公でクズの6つ子を演じた。野口は、チョロ松（佐野晶哉）が推している人気地下アイドル・にゃーちゃんこと橋本にゃー役を演じた。現役ア