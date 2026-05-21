所狭しと並べられた、金貨など約4kgの「金」。あわせて9000万円相当、すべて密輸品です。逮捕されたのは、大阪市に住む会社役員・三品道雄容疑者と愛知・名古屋市に住む浜野進容疑者などの3人。警察によりますと、三品容疑者たちが目をつけたのはトイレ。関西空港の税関検査場にあり、当時は輸入側・輸出側どちらからでも使用できました。香港から持ち込んだ金をトイレに置き、「輸出の手続きをする」と検査場に入った別の男が回収
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