THE RAMPAGEの川村壱馬（29）が21日、都内で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日日米同時公開）前夜祭イベントに登壇。父親と鑑賞の約束をしていることを明かした。【集合ショット】可愛い…！グローグーを抱く川村壱馬＆坂口周平父親の影響で2歳の頃から『スター・ウォーズ』を観て育ったという川村。今作の期待するポイントについて「先日2〜3分の映像を見させてもらいましたが、