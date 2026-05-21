お笑いコンビ、マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が21日、自身のXを更新。検索サイト大手のグーグル本社を訪れたことを報告した。4枚の写真とともに「Google本社を案内してもらいました。中庭があったり、ほとんど吉本興業でした！」との文章を投稿。親近感を覚えている様子をうかがわせた。