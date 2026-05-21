元モーニング娘。の田中れいな（３６）が自身にとって門出のメモリアルデーだった２１日、小学校時代の衝撃ヘアスタイルを披露した。自身のＳＮＳに新規投稿。この日は、２０１３年５月２１日のモー娘。卒業セレモニーからちょうど１３年の節目で、「５／２１の朝にコメントで教えてくださる方がおって毎年嬉しい気持ちになるっちゃんね」と報告。「いつも田中れいなを思い出してくれてありがとう！」とファンに感謝を伝えた