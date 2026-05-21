イスラエルのベングビール国家安全保障相が20日に公開した動画に、国の内外から批判が起きています。映像には、人道支援物資を届けるため、ガザ地区へ向かっていた活動家たちが拘束される様子が。両手を縛られ、頭を床につけるようにひざまずかせている場面もみられます。その現場でベングビール氏は「イスラエルへようこそ！我々が家主だ」と訴え、活動家を指さし「彼らは英雄でも何でもない、まるでテロ支援者だ」と主張。ネタニ