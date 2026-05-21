昨年デビューしたCORTIS（コルティス）が、ビルボード「アーティスト100」で、世界5位に入った。歌手の人気ランキングで、19日にビルボードが発表した順位は、1位マイケル・ジャクソン、2位がノア・カーン、3位がモーガン・ウォーレン、4位がエラ・ラングレーと、そうそうたるメンバーだった。「アーティスト100」は、アルバムと音源の販売量、ラジオ放送回数、オンライン・ストリーミング数などを総合した指標。1週間の全ジャンル