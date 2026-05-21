キッセイ薬品工業（長野県松本市）が国内販売する血管炎治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）を投与された２０人の患者の死亡が確認された問題で、厚生労働省は２１日、同社に対し、薬の添付文書を改訂して「警告」欄を新設することや医療関係者への注意喚起を指示した。同社は、薬を使用する患者の肝機能の検査を頻繁に行い、肝機能障害の早期発見や重症化の予防を求めている。この薬は米製薬会社が開発した飲み薬で、国