圧倒的なブランド力を誇るスターバックスが、思わぬ「不買運動」に直面している。発端は、5月18日の「5・18光州民主化運動記念日」に合わせて実施された「タンクデーデイ」プロモーションだった。 「タンク（tank＝戦車）」という名称のタンブラー商品や広告表現が、1980年の光州事件で投入された軍の戦車を連想させるとの批判が広がった。広告内には、「机をドンとたたく（タク！）」という表現も含ま