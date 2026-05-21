J2のRB大宮は21日、アディダスジャパン株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を結んだと発表した。この日、埼玉県内で「新ユニホームローンチ発表会」を開催し、秋春制に以降する来季から着用する新ユニホームも発表した。登壇した、マーク・オーブリー社長は新たに手を組んだアディダス社への感謝を伝え、「ファンのみなさんにエキサイティングな経験を提供するとともに選手たちのパフォーマンスを向上させることができる。