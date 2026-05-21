ラグビーリーグワンのプレーオフ（PO）は、5月23日の準々決勝で開幕する。21日は、同日に対戦する東京SGとBR東京が試合登録メンバーを発表した。レギュラーシーズン（RS）5位で初のPO進出をしたBR東京は、CTBに今季初コンビとなる池田悠希（31）と礒田凌平（29）を並べた。オンライン会見したタンバイ・マットソン・ヘッドコーチ（HC）は「礒田は池田と過去にたくさん一緒にラグビーをしてきた。来季も視野に入れている」と話