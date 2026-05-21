きょう正午すぎ、横浜市旭区で「乗用車の複数台の事故」と110番通報がありました。警察によりますと、渋滞による乗用車やトラックなど8台が絡む玉突き事故だということで、5人が病院に運ばれましたが、いずれも軽傷だということです。最初に衝突したとみられる乗用車の運転手が車を乗り捨てて逃走していて、警察はひき逃げ事件として行方を捜しています。現場は保土ヶ谷バイパス・下川井インターチェンジから南西におよそ600メート