韓国の13人組グループ、SEVENTEENのMINGYU（29）が21日、都内で「イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベントwith SEVENTEEN MINGYU」に登壇した。イサックトーストは韓国で約900店舗を展開するトースト専門店。長年愛されてきた特製ソースとキウイ、アップル、ピーチの3種類のフルーツジャムが日本で発売される。ブランドアンバサダーを務めるMINGYUは「練習生の時からたくさん食べてきたので、モデルをさせていただけて特