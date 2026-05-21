ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬（２９）が２１日、都内で、米映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日公開）の日本最速上映イベントに出席。３月に精神面の不調での療養から活動再開を発表して以来、初のイベント出演となった。父の影響で２歳の頃からスター・ウォーズにハマった川村は「スター・ウォーズ大好きの川村壱馬です！」と元気にあいさつ。今作の予告映像から「序盤からものすごい