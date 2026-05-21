指示役の妻が逮捕時に生後7カ月の娘と潜伏していたホテルが明らかに。事件から3日後、生後7カ月の娘とともに神奈川県内のホテルで身柄を確保された竹前美結容疑者（25）。潜伏中、偽名を使っていたことも新たに分かりました。海斗容疑者の同級生：とにかくやんちゃでしたね。先生とかに反抗するのもあるし。サッカー部だったんですけどけっこうモテると思います。かっこいいんで、顔も。友達と肩を組み笑顔でピースサイン。同級生