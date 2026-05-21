新潟市が物価高対策として実施するプレミアム付きデジタル商品券。21日、新潟市が詳細を発表しました。3600円分の商品券を3000円で発行します。プレミアム率は過去最大となる20パーセント。発行数は150万口で総額54億円が予定されています。1人最大10口まで購入可能ということです。専用のアプリで申し込みを受け付け、精算も専用アプリで行われます。【申し込み期間】7月15日（水）～7月31日（金）【購入期間】8月10