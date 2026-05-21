5月28日に神戸と佐渡を結ぶチャーター便の運航を予定しているトキエア。19日、ルートや着陸を確認するための飛行が行われました。佐渡空港に姿を現したトキエアの機体。5月28日に兵庫県の神戸空港と佐渡空港を結ぶ旅行関係者向けのチャーター便の運航が予定されていて、19日、ルートや着陸を確認するための飛行が行われました。佐渡空港が旅客で運用されるのは、2014年に佐渡・新潟間の定期便