今季ここまでラ・リーガで10ゴールを挙げているビジャレアルFWジェラール・モレノ。これまでマジョルカやエスパニョール、ビジャレアルでプレイしてきたモレノは、決してビッグクラブで活躍してきたわけではない。しかし、エスパニョールとビジャレアルで重ねてきた得点記録は見事だ。エスパニョール在籍時の2016-17シーズンには13ゴール、続く2017-18シーズンは16ゴール、ビジャレアルに移籍した2019-20シーズンは18ゴール、2020-