22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めたアーセナル。マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が退任濃厚といわれるなか、いよいよ来季からアーセナルの時代がやってくることになるかもしれない。黄金期を作り上げようとしているミケル・アルテタ監督。しかし、アルテタが指揮官としてやってきた頃はアーセナルは混乱のさなかにあり、アルテタ・アーセナルは2季連続の8位という苦杯を舐めることになる。ここからよくぞ立