日本サッカー協会（JFA）は21日、今月末に行われるキリンチャレンジカップ2026・アイスランド戦において、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）の不参加と、DF吉田麻也（LAギャラクシー）の追加招集を発表した。来月開幕する北中米ワールドカップに向けた壮行試合となるこの試合。日本代表は先週15日に本大会に臨む26名のメンバーを発表し、その中に鎌田も含まれていたが、同選手が所属するクリスタル・パレスが、今月27日に行われるU