群馬県の宣伝部長ぐんまちゃんの新楽曲「ぐんまちゃんバ！」のフルバージョンが21日に配信リリースされた。歌唱は、櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森璃花が担当する。【動画】櫻坂46・石森璃花、サンバのリズムで熱唱「ぐんまちゃんバ！」「ぐんまちゃんバ！」は、一度聴いたら忘れられない、熱い群馬がもっと熱くなるサンバのリズム。歌は「ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）」、作詞作曲は多胡邦夫氏が手掛