兵庫県の住宅で母と娘が遺体で見つかった事件。家の中には“現金が入ったままの財布”が残されていることがわかりました。専門家は「金目当ての犯行ではないのではないか」と分析しています。■血痕は家の外にも兵庫県たつの市の住宅では、21日も雨が降るなか鑑識作業が行われました。19日、母親の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかった事件で21日、玄関について新たな情報が明らかになり