アイドルグループ・＝LOVEの野口衣織が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が演じる6つ子のうち、佐野演じるチョロ松との共演が多かったという野口が撮影エピソードを明かした。【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健野口はチョロ松が推している地下アイドル・橋本にゃー