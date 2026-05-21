◆バレーボール▽女子日本代表紅白戦・第２戦（２１日、千葉ポートアリーナ）有観客で行われ、第１セット（Ｓ）の先発は紅組がセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）、アウトサイドヒッター（ＯＨ）・秋本美空（ドレスナーＳＣ）、鴫原ひなた（刈谷）、広田あい（ＮＥＣ川崎）、ミドルブロッカー（ＭＢ）・宮部藍梨、甲萌香（ＮＥＣ川崎）、リベロは岩沢実育が先発した。対する白組はセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）、Ｏ