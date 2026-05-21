「サントリー杯」（２１日、宮島）宮島ボートのサントリー杯は２１日に最終日を迎え、小雨の中で優勝戦が争われた。ホームは向かい風２メートル。スロー３艇は横一線の好スタートを決め、１号艇の重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝はコンマ１３のタイミング。１周１Ｍを先制し先頭に立った。２コースから差した西村拓也（大阪）は２Ｍの全速ターンで２番手に浮上。６コース戦の新田洋一（広島）が２周１Ｍ差して３番手