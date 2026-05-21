マツダは２１日、９年ぶりに全面改良したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＸ―５」を国内で発売した。乗り降りが楽にできるよう後部座席を改良したほか、米グーグルの音声アシスタント機能を備え、若者やファミリー層への支持拡大を図る。世界販売の３割弱を占める主力車種で、今回が３代目となる。新型車は、荷室を広げてベビーカーを縦方向に収納できるようにした。グーグルの音声機能で、目的地を設定したり、車内の温度設