作家の岩井志麻子さんが２１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本の拘禁刑について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、無期懲役を含む長期受刑者２１２９人を対象とした調査の結果、約９割の受刑者が「社会でやり直したい」と出所への意欲を示している反面、既に社会生活に欠かせない存在となっているスマホ