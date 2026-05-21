20日夕方、車と衝突した原付バイクは、高校生が2人乗りをしていました。原付バイクを運転していた男子高校生が意識不明の重体で、合わせて3人が重軽傷を負いました。事故があったのは、熊本県上益城郡嘉島町上六嘉の町道交差点です。■溝江翔平アナウンサー「2人乗りをしていた原付バイクは、この道を走ってきました。そしてこちらの交差点で左から走ってきた車にぶつかったということです。ただ、この現場を見てみると左側