20日夕方、車と衝突した原付バイクは、高校生が2人乗りをしていました。原付バイクを運転していた男子高校生が意識不明の重体で、合わせて3人が重軽傷を負いました。事故があったのは、熊本県上益城郡嘉島町上六嘉の町道交差点です。■溝江翔平アナウンサー「2人乗りをしていた原付バイクは、この道を走ってきました。そしてこちらの交差点で左から走ってきた車にぶつかったということです。ただ、この現場を見てみると左側
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 2. 畑で全身焼けた男性発見 鹿児島
- 3. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 4. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 5. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 6. 「順番にヤラれる」恐怖の飲み会
- 7. マツコがタレント初の超高級車か
- 8. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 9. 保育園近くに暴力団事務所開設か
- 10. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
- 1. 畑で全身焼けた男性発見 鹿児島
- 2. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 3. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 4. 保育園近くに暴力団事務所開設か
- 5. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
- 6. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 7. 空海も修行 広島の霊火堂が全焼
- 8. 寝ている18歳女性を…執拗に痴漢
- 9. 東京で気圧急降下 体調変化注意
- 10. 「既婚者合コン」ブームの実態
- 1. 栃木強盗 超有名女性に流れ玉か
- 2. 栃木強殺 出産前後に夫は不倫か
- 3. 「嫌味な人」への最大の反撃
- 4. ナメられない「優しい人」とは
- 5. 頭髪に使用NG 救急搬送の事例も
- 6. 高齢女性に強盗 少年らの悪質性
- 7. 美味い「塩TKG」偏食家も絶賛
- 8. 江田憲司元衆院議員が政界引退
- 9. マイナカード取得義務化を提言へ
- 10. ナフサ不足 塗装会社週休4日に
- 1. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 2. ピザハット 160億円超の損害賠償
- 3. UFOから4種の宇宙人種を回収か
- 4. 26隻がホルムズ海峡を通過か
- 5. エボラ出血熱 死者さらに増加か
- 6. 米ディズニー船 児童ポルノ疑惑
- 7. 量子コンピューターに役立つ鉱物
- 8. 大声や咀嚼音…外人客マナー指摘
- 9. 邦人負傷「人生で一番の恐怖」
- 10. 7200万年前の恐竜の卵? 化石発見
- 1. 1000円の壁 外食界で明暗分かつ
- 2. 鉄鋼大手3社 収益力に差あり
- 3. 仕事デキる人の「文末のひと言」
- 4. キリン価格改定 ビール値下げ
- 5. 新AIモデル「Gemini Omni」発表
- 6. 個人VTuber「リアルな収入事情」
- 7. 「酒よりマシ」命を削った働き方
- 8. コミュ力が高い人「魔法の言葉」
- 9. 資産1億を達成 妻まさかの反応
- 10. 西武池袋駅が刷新…前代未聞だ
- 1. バツイチ男性 婚活市場で人気に?
- 2. NTTドコモが基地局の建設を加速
- 3. 手放せない...AIコーデの趣味
- 4. パナソニック「DIGA」が売れてる 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/5/21
- 5. パナソニックが2カ月連続1位、26年4月に売れたブルーレイレコーダーTOP10
- 6. 大河原克行のNewsInsight 第449回 パナソニック、強く「成長」誓う新戦略の焦点 - 楠見雄規CEOインタビュー (前編)
- 7. 「機動警察パトレイバー EZY File 1」Blu-ray、5月22日発売
- 8. 50万超のループで「浮いているような寝心地」。4D枕「ピローハック」＆3D縫製Wavetex枕カバーセット
- 9. 『Forza Horizon 6』をNVIDIA DLSS 4.5マルチフレーム生成でプレイ！ 各GPUに最適な解像度は？
- 10. ヤマト運輸、滋賀県湖南市の統合型ビジネスソリューション拠点を本格稼働開始
- 11. Netflix さらに広告を強化へ
- 12. 【Google I/O 2026まとめ】Gemini 3.5 Flash・Gemini Omni Flash・Antigravity 2.0・Geminiアプリ新機能まで新AIを全部解説！
- 13. UHA味覚糖とのコラボ！モスバーガー「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」
- 14. 700以上のOSを起動できるエミュレーター「バーチャルOSミュージアム」
- 15. Androidデバイス間でタスクを移動できる新機能「Continue On」
- 16. シャオミ、「Xiaomi 17T」シリーズを日本発売へ 5月28日にグローバル発表
- 17. 愛称は“吸血鬼のサンドイッチ”!? ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた最大の原始惑星系円盤の姿
- 18. App Store、2025年は22億ドル以上の不正取引を阻止
- 19. ファーウェイ、19.2インチ大画面の上位ウォッチ「WATCH FIT 5 Pro」 - スタンダードのFIT 5は27,280円から
- 20. Steamの公式ストアタグに17個が新たに追加されて28個削除、ほかのタグにも統合・更新多数あり
- 1. 大谷 またも樹立した「史上初」
- 2. 大谷8号本塁打の裏で、問題発生
- 3. 鎌田不参加 吉田麻也を緊急招集
- 4. ソフトBと交渉解禁 麟太郎去就は
- 5. 萩原清調教師 病気のため急死
- 6. 昌磨&真凜 密着SHOTで匂わせ投稿
- 7. 大谷 無言で主張した「正当性」
- 8. 大谷出場試合で卓球女子豪快投球
- 9. 森保J落選の三笘に吉報舞い込む
- 10. 大谷の古巣 球団名変更の可能性
- 1. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 2. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 3. マツコがタレント初の超高級車か
- 4. 細木数子さん「ヌード」の過去
- 5. 「オモウマい店」店主が物議醸す
- 6. 森口博子が過去の「性被害」告白
- 7. ダメよ〜ダメダメ 素顔に絶賛
- 8. 是枝監督新作 カンヌで酷評の嵐
- 9. 悲嘆も 人気女優にお泊り熱愛か
- 10. 思わぬ縁…伊藤健太郎に熱愛報道
- 1. 廃墟だらけ温泉街の末路ヤバすぎ
- 2. 33歳女性、元教え子に恋して悲劇
- 3. 「右は小学生 左は成人」の代償
- 4. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 5. セクハラ殺しに「やりすぎ」の声
- 6. 認知症なのに…母の衰えない話術
- 7. ダイソーのサンリオグッズが登場
- 8. 期間限定「マックナゲット」発売
- 9. 【バーミヤン】20％オフクーポンどっさり！6月24日まで使える最新クーポン、公式Xで公開中。
- 10. 年収3000万円経営者と別れ大号泣
- 11. 体型カバーに役立つ無印良品の服
- 12. 元セク女の人生再出発に番組密着
- 13. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 14. 「受け取らなきゃ」は間違い！突然届いた2万超えの荷物にパニック。現役ドライバーが教える“受け取り拒否”の正解【作者に聞く】
- 15. 弁当にも便利 業スーの便利冷食
- 16. ママ友がネタバレ ネタバレ問題
- 17. 3COINSの「猫モチーフグッズ」
- 18. 【松のや】ロースかつ定食が税別500円に！公式Xで1週間限定″ワンコインクーポン″追加《5月25日11時まで》
- 19. 40代から科学的に美しく痩せる術
- 20. “ハリポタ”スタジオツアー東京、トムとジェリーと初コラボ 夏限定メニューや杖づくり体験も