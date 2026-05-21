ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬が２１日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、２２日公開）の前夜祭イベントにマンダロリアン役の声優・阪口周平と出席した。２０１９年の「―スカイウォーカーの夜明け」以来、７年ぶりのシリーズ最新作。孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアン、強大なフォースの力を秘めた好奇心旺盛な子ども・グローグーの奮闘を描く。父親の影響で