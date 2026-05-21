Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と関西ジュニアの西村拓哉が２１日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の「完シェー報告会」に登壇した。「おそ松さん」は故赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作。２０歳を過ぎてもクズでニートだが、どこか憎めない６つ子が主人公の、何でもありの予測不可能な物語となる。長男・おそ松役の末澤は「より新しい