ローソンは5月18日、ナチュラルローソン店内のオーブンで惣菜や軽食を焼き上げる「焼きデリ」の新商品8種を発表し、5月19日から6月30日にかけて順次発売する。同時に店内調理ブランド「ナチュローキッチン」を始動させ、店内焼成カテゴリの拡大を目指す。ナチュラルローソンが店内調理ブランド「ナチュローキッチン」を始動○30〜60代女性に支持されるインストアベーカリー2001年7月11日、コンビニ業界初の健康サポート特化型店舗