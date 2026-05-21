50歳から新NISAで積み立てを始めようと考えたとき、「元本割れが怖い」「そもそも何年続ければいいのか分からない」という不安や疑問を持つ人は少なくないでしょう。   本記事では月3万円・5万円・7万円を積み立てた場合に目指せる資産額と、米国の著名な経済学者バートン・マルキールが示したデータを使って、元本割れリスクを抑えられる投資年数を解説します。 長期投資の目安は何年か 金融庁