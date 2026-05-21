香港映画と香港カルチャーが大好きな、ぼる塾の田辺智加さんと酒寄希望さんが、東京にいながら香港気分を味わえる「香港贊記茶餐廳飯田橋店」へ。茶餐廳（チャチャンテン）は、香港スタイルの気軽なカフェレストランのこと。香港生まれのオーナー、チャン・マンワイさんと、映画『旅立ちのラストダンス』について語り合った前編（映画編）に続き、後編は茶餐廳の人気メニューを食べ尽くします！【前編】ぼる塾・酒寄＆田辺、 大人