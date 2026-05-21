【マクロスモデラーズ】 5月21日22時配信 「マクロス」公式Xは、5月21日22時配信となる「マクロスモデラーズ」において、アオシマのプラモデル「VF-11B」が取り上げられることを告知した。 「VF-11B」は試作品が第64回静岡ホビーショーで展示されていた。「VF-11B」はこれまで美少女キャラクターが三段変形のバルキリーをまとう「V.F.G.(ヴァリアブル フ