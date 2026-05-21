アメリカ・ニューヨーク市のウォール街で激しい炎に包まれる車。次の瞬間、爆発音が響きました。19日夕方、道路に停車していた車が突然爆発、炎上。現地に住む日本人の男性が撮影した映像では、爆発を繰り返し、ついには大炎上。男性は異臭を感じて現場に行き、大爆発に遭遇したといいます。ニューヨーク在住・Takuyaさん：どんどん火が大きくなってきて、シューという音とともに、いきなり大炎上を起こした。ここまで大炎上したの