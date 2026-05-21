声優の阪口周平（48）が21日、都内で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日日米同時公開）前夜祭イベントに登壇。集まった『スター・ウォーズ』ファンと共に、“日本最速上映”に向けてカウントダウンであすの公開を祝った。【集合ショット】可愛い…！グローグーを抱く川村壱馬＆坂口周平今作は2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの『スター・ウ