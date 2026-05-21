岡山・鏡野町で20日昼過ぎに上がった火の手。屋根を突き破り、吹き出す炎。駆けつけた消防によって約2時間後に消し止められましたが、住宅など3棟が全焼しました。火元の家に住む69歳の男性によりますと、原因は野焼き。当時、外でごみなどを燃やしていたところ、火が枯れ葉などに燃え移り、住宅にも延焼したということです。現場周辺では、19日までに野焼きが原因とみられる火災が6件発生。屋外での火の取り扱いに十分注意するよ