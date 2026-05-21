警視庁東京都新宿区で金塊を奪う目的で警棒を準備したとして、警視庁は21日、強盗予備の疑いで、いずれも住所職業不詳、植竹和弘容疑者（23）と須藤大樹容疑者（23）を現行犯逮捕した。現場付近には計8人がいたといい、4人を任意同行し事情を聴いているほか、車で現場を離れた2人の行方を追っている。警視庁によると、現場は新宿区の貴金属買い取り業者の近く。この業者に運ばれる予定の金塊が強盗の対象になっているという情