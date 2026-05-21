「こどもの視点」で物事をとらえる体験型の展覧会が、5月22日から名古屋で始まります。 【写真を見る】小学1年のランドセルは大人でいう約19キロの重さ 大人が“こどもの視点”で理解を深める体験型の展覧会 5月22日から名古屋PARCOで開催 この展覧会は、大人がこどもの立場になることで、こどもへの理解を深めてもらうことが狙いです。 こどもの視点を楽しみながら学ぶ （相澤和樹記者）「小学1年生のランドセルは、大人に置