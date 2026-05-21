アメリカ・カリフォルニア州の海にかかる橋で、バイクの大集団が暴走していました。ところが、なぜか急に道路の上を右往左往。その先にいたのは、警察の取り締まり部隊。パトカーのバリケードで橋を封鎖していたのです。複数の警察署などが協力して約100人態勢で出動し、逃げようとする暴走族を待ち構え、確保。海に飛び込んだ者も見逃しません。地元のメディアによりますと、今回、77台のバイクなどが押収されたということです。