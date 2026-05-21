日本大学の入試会場で替え玉受験をしようとした男から押収された黒い服。袖口には、ボタンのかわりに小さなレンズが。20日、他人の偽造在留カードで大学の入試会場に侵入し不正に受験しようとした疑いで、中国人の塾講師・李彬容疑者（39）が逮捕されました。事件の発覚は、李容疑者にとって想定外の出来事からでした。2026年3月、李容疑者は東京・世田谷区の日本大学の入試会場に偽造した他人名義の在留カードで侵入。しかし、席