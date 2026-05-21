自分が旅立つとき、かつて可愛がっていたペットが迎えに来てくれたとしたら...。そんな不思議な体験を身近で感じたエピソードを描いた漫画『見えない訪問者』（作：大友しゅうまさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『見えない訪問者』（全編を読む）主人公は、介護施設で働く男性介護士です。当時、彼が担当していた女性利用者は認知症が進行しており、会話もままならない状態でした。その利用者が亡くなる約一週間前から、