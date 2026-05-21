もしスーパーのレジ列に並んでいるところに割り込みされたら、あなたならどうしますか。このような迷惑な客に対して、日本では店員が注意してくれることは少ないかもしれません。しかし海外では、店員が黙っていないようです。【漫画】「おばちゃんに怒られるクソ客」（全編を読む）そんな痛快な出来事について、オーストラリア在住の漫画家・サマ子さんが描いた『おばちゃんに怒られるクソ客』が、SNSで話題となっています。作者