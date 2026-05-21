「ゴールデンルート」を通じた果物輸入がますます円滑になるにつれて、中国は大量のドリアンを輸入するようになっている。タイから出荷されたドリアンは、ラオスのビエンチャンを経由して、中国ラオス鉄道の国際冷蔵貨物列車「瀾湄快線」を通じて、約20時間で、雲南省昆明市に到着後、すぐに、中国各地の卸売業者が「争奪戦」を行い、最速で中国全土に運ばれていく。タイのモントーン種ドリアンは今年、豊作となっており、生