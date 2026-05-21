ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは5月20日、投稿を更新。モデルで俳優・桜田ひよりさんのスタイルの良さが際立つ、肌見せコーディネート姿を公開しました。【画像】桜田ひよりの肌見せ圧巻スタイル「ひよりちゃん可愛すぎる」同アカウントは「6/12発売の ar7月号カバーを飾るのは、桜田ひより さん！」とつづり、1枚の画像を投稿。桜田さんが、黒いクロップドトップスとミニスカートを着用し、ポーズを取った