第8回中国西部国際投資貿易商談会が5月21日、中国南西部の重慶市で開幕しました。商談会は「新西部、新製造、新サービス」をテーマとし、英国を主賓国、四川省を常設主賓省、韓国京畿道を主賓都市として招きました。50の国と地域から企業約1400社が参加し、会期は24日までの4日間です。 商談会では、総合イメージ、生産性サービス業、産業融合発展、国際・地域協力という四つのテーマ展示エリアが設置され、展示面積は15万平方メー