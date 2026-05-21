RB大宮アルディージャは５月21日、『RB OMIYA ARDIJA 2026/27 NEW PARTNER & UNIFORM LAUNCH EVENT』を開催した。イベント内では、RB大宮株式会社の代表取締役社長兼CEOを務めるマーク・オーブリー氏がアディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表。RB大宮アルディージャおよびRB大宮アルディージャWOMENの両チームが、2026/27シーズンより着用するアディダスブランドのユニホーム、フィールド