三重県津市の山林火災。火は20日にほぼ消し止められましたが、21日は雨の影響で消火活動ができず、警戒が続いています。 【写真を見る】“鎮火”のめどは依然立たず… 三重･津市の山林火災 21日は雨で消火活動できず警戒続く 美杉町下多気付近 （岡部蒼人記者）「現場では雨が降り始めました。鎮火に向けて、消防車両が山に入っていきます」 19日午後、林業が盛んな津市美杉町下多気付近で発生した山林火災。19日に現場の消防隊